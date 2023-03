William e Kate Middleton | è accaduto tutto in gran segreto | un evento speciale

(Di sabato 4 marzo 2023) Le indiscrezioni sui componenti della Royal Family non mancano mai. Sopratcon l’avvicinarsi dell’attesissimo 6 maggio, la data in cui Re Carlo III sarà ufficialmente incoronato nell’abbazia di Westminster. Gli ‘spoiler’ suldesono tantissimi e il clamore cresce giorno dopo giorno. Anche perché tutti sono in attesa di scoprire se alla cerimonia ci … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Una sfida all'ultima pedalata, ma royal - kopp_co : #Venerdì Kate Middleton, il principe William esce in Galles nonostante la bomba #Frogxit nei panni di una bellissim… - monarchico : Il #principe e la #principessa del #Galles alla #parata delle #Guardie #Gallesi #William #Catherine #prince… - annette_koppco : #Venerdì Kate Middleton e il principe William stupiscono nei loro nuovi ruoli reali mentre 5 curiosi fantastici Mis… - monarchico : Il #principe #William e la #principessa #Kate nel #Galles #meridionale per la #salute #mentale e #servizi di… -

Impegni domestici, invece, per Letizia Ortiz, il principe Alberto e, gli ultimi due grandi protagonisti in Galles a cura di Vittoria Romagnuolo..."sbirciando" tra le collezioni di profumi diMiddleton e Meghan Markle . Le loro fragranze preferite ne rispecchiano, in qualche modo, le diverse personalità. La moglie del Principeè ...E se pare ovvio che il PrincipeMiddleton siano furiosi , non è detto che lo siano anche gli altri. Chi volta le spalle a Carlo III Ufficialmente nessuno, ma sembra palese che Sarah ...

William, Kate e i principi di Norvegia E cosa c’è dietro lo sfratto dei Sussex Corriere della Sera

Dall'internship nel mondo della moda al sostegno all'azienda di famiglia fino al lavoretto estivo come mozzo, ecco il curriculum della principessa del Galles prima di sposare William ...Dagli anni al College all'anello di fidanzamento fino alle nozze reali. Ecco i passi della storia di William e Kate ...