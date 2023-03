WhatsApp cambia la comunicazione, il nuovo aggiornamento potrebbe non piacervi (Di sabato 4 marzo 2023) Che WhatsApp ci proponga un nuovo aggiornamento non è strano, ma che metta a disposizione idee così grandi lo è. In che modo cambierà l’app? A quanto pare torniamo nuovamente a parlare di WhatsApp, la tanto amata applicazione di messaggistica istantanea di Meta che si è contraddistinta da tutte le altre in pochi anni. E’ facile arrivare a comprendere in che maniera sia riuscita a sovrastare le applicazioni rivali – come Telegram ad esempio -, e spiegarlo potrebbe sembrare essere riduttivo praticamente, ma un riepilogo di quanto successo e di ciò che sappiamo, in quasi tutti i casi, non ci dispiace mai in fin dei conti. Ci piacerà di sicuro – Computermagazine.itL’iniziale lancio dell’app verde, seguita da una serie di aggiornamenti magistrali messi a disposizione nel corso degli anni, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Checi proponga unnon è strano, ma che metta a disposizione idee così grandi lo è. In che modo cambierà l’app? A quanto pare torniamo nuovamente a parlare di, la tanto amata applicazione di messaggistica istantanea di Meta che si è contraddistinta da tutte le altre in pochi anni. E’ facile arrivare a comprendere in che maniera sia riuscita a sovrastare le applicazioni rivali – come Telegram ad esempio -, e spiegarlosembrare essere riduttivo praticamente, ma un riepilogo di quanto successo e di ciò che sappiamo, in quasi tutti i casi, non ci dispiace mai in fin dei conti. Ci piacerà di sicuro – Computermagazine.itL’iniziale lancio dell’app verde, seguita da una serie di aggiornamenti magistrali messi a disposizione nel corso degli anni, ...

WhatsApp cambia interfaccia: come sarà

WhatsApp su tablet: cosa cambia. Nell'ultima app beta la schermata delle chat è stata modificata per rendere più facile la lettura delle conversazioni sui dispositivi con schermo grande, come i ...

Il nuovo mondo del lavoro tra ologrammi e realtà virtuale
Ologrammi, realtà aumentata e assistenti virtuali: ecco come cambia il mondo del lavoro, anche grazie alla spinta del Covid: sono le tecnologie di Tiam, un ...tutto come in una video chiamata WhatsApp ...

Giuseppe D'Antone, Campione Italiano Master M65 Cross 2023
Passano gli anni, cambia categoria, ma lui è sempre pronto e performante. Conosciuto e salutato da ... Matteo Simone

Whatsapp dedicato ai tablet avvistato nell'ultima beta Android
Whatsapp per tablet si sta avvicinando: da anni gli utenti del servizio (e sono letteralmente miliardi) la chiedono a gran voce e l'azienda Meta/Facebook, che nove anni fa ha speso 19 miliardi di doll ...

WhatsApp Newsletter, la funzione prende forma nel canale beta
WhatsApp introduce una novità riguardante le Newsletter e pare che gli utenti siano già fomentati e in attesa per questa nuova feature ...