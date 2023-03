Week end 4-5 marzo a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi (Di sabato 4 marzo 2023) La domenica al museo e quella Metropolitana, gli spettacoli teatrali, i concerti degli Amici della Musica, la sagra delle frittelle a San Donato in Collina, le ultime sfilate del Carnevale di Foiano della Chiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 marzo 2023) La domenica al museo e quella Metropolitana, gliteatrali, i concerti degli Amici della Musica, la sagra delle frittelle a San Donato in Collina, le ultime sfilate del Carnevale di Foiano della Chiana L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dev_oted : RT @DivinaDeaNicole: Per me è già week end, per te invece è sempre ora di versare! ???? @findomitalia @findomWoR @CuriousFindomme @Retwitto… - Pamela8620 : @willyorb @Nico99465938 Carolina non l aveva mai incontrata e disse che era la donna dei suoi sogni che voleva cono… - fivegrana : Week end in lentezza con le #cuffie #LG Smarcio Pro! -