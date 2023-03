Vomero | ruba uno smartphone | cittadini aiutano i carabinieri ad arrestarlo

(Di sabato 4 marzo 2023) Alcunihanno aiutato i militari che erano in zona a bloccare il 60enne che si era introdotto in un negozio nel quartieree avevato uno, a Napoli,ad arrestare un ladro. E’ accaduto nel quartiere. Un 60enne, in libertà vigilata, era nella galleria Vanvitelli quando è

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teleischia : NAPOLI. VOMERO, RUBA CELLULARE, CARABINIERI AIUTATI DAI CITTADINI ARRESTANO 60ENNE - cronachecampane : RT @cronachecampane: Ruba uno scooter al Vomero: inseguito e arrestato - positanonews : #Cronaca #arrestato #ruba #scooter #Vomero Vomero: ruba uno scooter. Arrestato - puntomagazine : Ruba uno scooter in via Caldieri al Vomero e lo carica su un furgone. La Polizia lo becca sulla perimetrale Melito-… - cronachecampane : Ruba uno scooter al Vomero: inseguito e arrestato -

Napoli . Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Luigi Caldieri per la segnalazione di un uomo che stava caricando uno scooter su un furgone dopo averlo rubato. I ...Lunedì mattina una donna si è presentata presso gli uffici del commissariato Dante per denunciare di aver subito durante la notte il furto di due autovetture dal suo box di via Mario Costa raccontando ...È accaduto ieri pomeriggio, in un supermercato di Napoli, quartiere. Sono stati gli agenti del commissariato ad intervenire, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione ...

NAPOLI. RUBA CELLULARE, CARABINIERI AIUTATI DAI ... TeleIschia

Al Vomero i Carabinieri aiutati dai cittadini arrestano 60enne autore di un furto di smartphone. Si aggira nella galleria Vanvitelli del Vomero, è in ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Cittadini, a Napoli, ai ...