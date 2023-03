Volley, SuperLega: Civitanova passeggia su Milano, Cisterna sorprende Piacenza (Di sabato 4 marzo 2023) In archivio gli anticipi della 21a giornata di SuperLega di Volley maschile 2022/23, la penultima sella regular season. Sono arrivati due risultati importanti in chiave ingresso e piazzamento nei playoff con Civitanova che ha spazzato via Milano e Cisterna che è tornata al successo, battendo Piacenza. Tutto facile per la Cucine Lube che in casa vince per 3-0 (25-22, 25-15, 25-12) contro Milano e riaggancia momentaneamente al terzo posto l’Itas Trentino con 38 punti. Il grande protagonista di giornata è Ivan Zaytsev che contribuisce al facile successo con 15 punti, di cui 3 ace. 13 punti con 4 muri per un ottimo Mattia Bottolo ed un eccezionale 62% in attacco. La grande sorpresa la fa invece la Top Volley Cisterna che torna alla ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) In archivio gli anticipi della 21a giornata didimaschile 2022/23, la penultima sella regular season. Sono arrivati due risultati importanti in chiave ingresso e piazzamento nei playoff conche ha spazzato viache è tornata al successo, battendo. Tutto facile per la Cucine Lube che in casa vince per 3-0 (25-22, 25-15, 25-12) controe riaggancia momentaneamente al terzo posto l’Itas Trentino con 38 punti. Il grande protagonista di giornata è Ivan Zaytsev che contribuisce al facile successo con 15 punti, di cui 3 ace. 13 punti con 4 muri per un ottimo Mattia Bottolo ed un eccezionale 62% in attacco. La grande sorpresa la fa invece la Topche torna alla ...

