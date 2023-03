Vollering vince al fotofinish le Strade Bianche. Nessuna azzurra tra le prime dieci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Vollering vince al fotofinish le #StradeBianche. Nessuna azzurra tra le prime dieci - rides_bike : Vince Strade Bianche Donne Demi Vollering Lotte Kopecky si deve arrendere al fotofinish. Terza piazza per una gran… - ansacalciosport : Ciclismo: Vollering vince la Strade Bianche femminile. Olandese ha battuto al fotofinish la Kopecky. Van Vleuten qu… - MichelePizze76 : RT @tuttobiciweb_it: #StradeBianche. Che gara a Siena: Attacca Faulkner, insegue la SD Worx con Vollering e Kopecky. Vince l'olandese al Fo… - tuttobiciweb_it : #StradeBianche. Che gara a Siena: Attacca Faulkner, insegue la SD Worx con Vollering e Kopecky. Vince l'olandese al… -

e Kopecky spiegheranno che non c'erano accordi, laprobabilmente si aspettava che chi fosse in testa all'ultima curva avrebbe poi avuto il via libera per il successo, che invece ...Gara caratterizzata anche da un'incredibile episodio a circa 15 km dalla fine, quando un cavallo ha invaso la strada proprio davanti ae ha iniziato a galoppare. Fortunatamente ha ...Annemiek ha vinto con 43 secondi di distacco su un gruppetto battuto in volata da Brown, seconda, terza l'altra olandese Demi(SD Worx), quarta la sudafricana Ashleigh Mool - man Pasio (SD ...

Ciclismo: Vollering vince la Strade Bianche femminile Agenzia ANSA

Trionfo SD Worx, ma non dell’atleta che ci si aspettava. Demi Vollering beffa al fotofinish la compagna di squadra e capitana Lotte Kopecky e si porta a casa la Strade Bianche femminile 2023; una ...Siena, 4 marzo 2023 – Giornata speciale per il ciclismo toscano e internazionale con il ritorno delle Strade Bianche, la gara pro maschile e femminile che vede tutti i migliori e le migliori alla part ...