Viva Rai2 – Fiorello omaggia Lucio Dalla (Di sabato 4 marzo 2023) Fiorello omaggia Lucio Dalla nel programma Viva Rai2, cantando "4/3/1943". In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita del cantautore italiano Lucio Dalla, Fiorello ha deciso di omaggiarlo cantando "4/3/1943", brano che Dalla stesso aveva dedicato al giorno della sua nascita. Durante la sua esibizione nel programma televisivo Viva Rai2, Fiorello si è mosso su una coreografia di personaggi che richiamavano alcuni dei successi più famosi di Dalla, tra cui "Anna e Marco", "Balla balla ballerino" e "Attenti al lupo". Lucio Dalla, nato a Bologna il 4 marzo 1943 e ...

