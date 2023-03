Virtus Bava Pozzuoli, Mutombo: “La Juve Caserta avversario esperto e tecnico” (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà impegnata al PalaPiccolo in casa della Ble Decò Juve Caserta la Virtus Bava Pozzuoli. “Una partita ostica contro un avversario esperto e tecnico – ha dichiarato il play-guardia flegreo Aaron Mutombo -. Poi, c’è anche il fattore campo che potrebbe sfavorirci ma noi non ci abbattiamo andremo a giocare con una grande voglia dopo la vittoria di domenica scorsa contro Corato e dimostreremo di avere tutti gli attributi. Il successo di domenica scorsa è stato molto emozionante per tutti e ripaga tutto l’impegno che c’è stato nella scorsa settimana. Da parte mia cerco di formarmi e di maturare come giocatore e come persona. A Pozzuoli mi sono sentito subito accolto da tutti come in una famiglia. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà impegnata al PalaPiccolo in casa della Ble Decòla. “Una partita ostica contro un– ha dichiarato il play-guardia flegreo Aaron-. Poi, c’è anche il fattore campo che potrebbe sfavorirci ma noi non ci abbattiamo andremo a giocare con una grande voglia dopo la vittoria di domenica scorsa contro Corato e dimostreremo di avere tutti gli attributi. Il successo di domenica scorsa è stato molto emozionante per tutti e ripaga tutto l’impegno che c’è stato nella scorsa settimana. Da parte mia cerco di formarmi e di maturare come giocatore e come persona. Ami sono sentito subito accolto da tutti come in una famiglia. ...

