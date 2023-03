Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Villarreal, futuro incerto per due big: Il Villarreal sta pensando a cosa fare con Pau Torres, difensore, e Samu Ch… -

... non è una cosa che mi preoccupa come essere di primo livello e dare il massimo al". De la Fuente ti ha chiamato "Non mi ha chiamato. È lui che deciderà ildella Nazionale. Tutto ...Ultime notizie SSC Napoli - Il trentasettenne difensore spagnolo Raul Albiol delha rilasciato un'intervista in cui si espresso sul suoe non solo, parlando anche della stagione da scudetto del Napoli . Il classe '85 ha parlato a Marca: "Sono entusiasta e voglio ...Pepe Reina , ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser: Reina sul suo"Essendo obiettivo, non credo che tornerò in nazionale. Il mio tempo è passato, ma il mio ...: "...

Villarreal, futuro incerto per due big | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Nueva York, 4 mar (EFE).- El Villarreal, un equipo que se estrenó en Primera hace solo 25 años y que ahora se codea entre los grandes de Europa, quiere posicionarse en el prometedor futuro del fútbol ...Pau Torres potrebbe arrivare in Serie A durante il calciomercato estivo. Sul giocatore c'è l'interesse di una big.