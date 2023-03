Vigilanza privata, Cgil e Cisl lanciano una class action per la disapplicazione del contratto nazionale con salari da fame (Di sabato 4 marzo 2023) Sono passati più di sette anni dalla scadenza dell’ultimo contratto nazionale della Vigilanza privata e servizi fiduciari firmato nel 2013. Tristemente noto perché prevede minimi salariali da fame, poco più di quattro euro e mezzo lordi l’ora. Le trattative con le parti datoriali si sono arenate proprio sugli aumenti. Ora Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno deciso di provare una strada nuova. “Nonostante le tante iniziative di mobilitazione, scioperi e manifestazioni per sensibilizzare le parti datoriali al rinnovo, gli oltre 100mila addetti del settore sono ancora in attesa di vedersi riconosciuto un giusto salario e un quadro normativo di riferimento aggiornato”, scrivono in una nota. “Filcams Cgil e Fisascat ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Sono passati più di sette anni dalla scadenza dell’ultimodellae servizi fiduciari firmato nel 2013. Tristemente noto perché prevede minimiali da, poco più di quattro euro e mezzo lordi l’ora. Le trattative con le parti datoriali si sono arenate proprio sugli aumenti. Ora Filcamse Fisascathanno deciso di provare una strada nuova. “Nonostante le tante iniziative di mobilitazione, scioperi e manifestazioni per sensibilizzare le parti datoriali al rinnovo, gli oltre 100mila addetti del settore sono ancora in attesa di vedersi riconosciuto un giustoo e un quadro normativo di riferimento aggiornato”, scrivono in una nota. “Filcamse Fisascat ...

