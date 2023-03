Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Viene operata di ernia, si sveglia e inizia a parlare con 'accento russo'. Il motivo ha dell'incredibile - leggoit : Viene operata di ernia, si sveglia e inizia a parlare con 'accento russo'. Il motivo ha dell'incredibile - Gazzettino : Donna viene operata e quando si sveglia parla con «accento russo»: rarissimo caso al mondo - ilmessaggeroit : Donna del Texas viene operata e quando si sveglia parla con «accento russo»: rarissimo caso al mondo - ajlinka80 : RT @Anna302478978: Tumore inesistente, ad Anna Leonori amputano gambe e braccia Viene operata a Roma con l'asportaz. di utero,ovaie, 40 li… -

La storia incredibile, si sveglia e parla russo Sembra uno scherzo ma non lo è: secondo quanto riporta il Daily Mail , che ha raccontato la storia di Abby, si tratterebbe di una specie ...Una donna del Texas è rimasta scioccata quando si è svegliata dopo un intervento chirurgico per un'ernia del disco scoprendo che il suo accento era stato sostituito da un forte accento russo. Abby ...In alcuni casi, nonidentificata alcuna causa particolare. Dopo aver fatto logopedia per correggere la sua nuova ' voce russa ' , Abby Fender ha dovuto affrontare un nuovo problema: avrebbe ...

Donna viene operata e quando si sveglia parla con «accento russo»: un rarissimo caso al mondo ilmessaggero.it

Una donna del Texas è stata operata di ernia al disco ... In alcuni casi però non c'è alcuna causa che viene identificata. Questa particolare sindrome è stata descritta diagnosticata per la prima ...È un linguaggio che manca di rispetto alla tragedia e alle sue innumerevoli cause. Perché manca di rispetto alla verità. Mi sbaglio Se sì, ve ne chiedo scusa ...