VIDEO NBA: Simone Fontecchio, 16 punti e seconda miglior performance con gli Utah Jazz (Di sabato 4 marzo 2023) Per Simone Fontecchio quella di stanotte è una delle migliori performance a livello realizzativo in NBA con gli Utah Jazz. A dirlo sono i numeri, che parlano per l’uomo che sta ormai ritagliandosi un più che valido spazio dalla panchina per la franchigia di Salt Lake City. La sua serata, inoltre, si arricchisce di altri dettagli: nei 26’25” spesi in campo ci sono anche 3 rimbalzi, un assist, una stoppata. 5/12 dal campo, ma 4/6 da tre nel suo ruolino di marcia, oltre al 2/4 in lunetta. NBA, i risultati della notte (4 Marzo): Banchero trascina Orlando con 31 punti, Fontecchio ne fa 16 ma non bastano ad Utah. Vittorie per Nets e Suns C’è un unico problema, e cioè che la performance generale dei Jazz non ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Perquella di stanotte è una dellea livello realizzativo in NBA con gli. A dirlo sono i numeri, che parlano per l’uomo che sta ormai ritagliandosi un più che valido spazio dalla panchina per la franchigia di Salt Lake City. La sua serata, inoltre, si arricchisce di altri dettagli: nei 26’25” spesi in campo ci sono anche 3 rimbalzi, un assist, una stoppata. 5/12 dal campo, ma 4/6 da tre nel suo ruolino di marcia, oltre al 2/4 in lunetta. NBA, i risultati della notte (4 Marzo): Banchero trascina Orlando con 31ne fa 16 ma non bastano ad. Vittorie per Nets e Suns C’è un unico problema, e cioè che lagenerale deinon ...

