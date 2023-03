VIDEO – Inzaghi presenta Inter-Lecce alla vigilia della sfida

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) Simonecome spesso accade non ha parlato in conferenza stampa, main programma domenica alle 18 ha parlato ai microfoni diTV. Il tecnico nerazzurro ha parlato dell’importanza di questaconsiderando anche la brutta sconfitta contro il Bologna. Di seguito ildel suovento pubblicato sul canale ufficiale YouTube. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2021 - Tutti i ...