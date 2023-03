VIDEO – Inter-Lecce, l’ultimo precedente: poker e prima volta Lukaku! (Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Lecce, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 18.00 contro i salentini a San Siro. Nel VIDEO l’ultimo precedente giocato a Milano: una vittoria netta per 4-0 con tanto di prima volta per Romelu Lukaku in nerazzurro BUONA LA prima – Mancano poco più di 24 ore a Inter-Lecce, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 26 agosto 2019, è arrivata una vittoria dettata da una grande prestazione per i nerazzurri. Con tanto di prima volta sia per l’allora tecnico Antonio Conte, che per l’attaccante Romelu Lukaku. ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 18.00 contro i salentini a San Siro. Nelgiocato a Milano: una vittoria netta per 4-0 con tanto diper Romelu Lukaku in nerazzurro BUONA LA– Mancano poco più di 24 ore a, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultimache le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 26 agosto 2019, è arrivata una vittoria dettata da una grande prestazione per i nerazzurri. Con tanto disia per l’allora tecnico Antonio Conte, che per l’attaccante Romelu Lukaku. ...

