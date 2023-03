VIDEO ? Inter | secondo posto da riconquistare Tra poco la Femminile | TG Inter-News 4 marzo 2023

(Di sabato 4 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla vigilia di-Lecce. Tra pochissimo in campo-Juventus Women. Conduce Romina Sorbelli VIGILIA ? L’domani giocherà contro il Lecce, sfida vitale per la corsa alla Champions League. Corsa all’Europa che conta, sempre più intricata visto il successo esterno della Lazio sul campo della capolista Napoli. È tempo di probabili formazioni per entrambe le squadre, con Inzaghi che dovrebbe riaffidarsi a Gosens e Dumfries nelle corsie. Ballottaggio Lukaku-Dzeko in avanti. Quanto a ...

L'Inter deve rialzare la testa dopo il KO contro il Bologna e la sfida contro il Lecce di domani è da non sbagliare: le ultime di formazione ...Simone Inzaghi è sotto esame. Il tecnico dell'Inter, dopo la scorsa stagione dove ha fallito l'obiettivo Scudetto vinto dal Milan, in questa Serie A sta ...