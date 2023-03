Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 marzo 2023)DEL 4 MARZO4044 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA CRISTOFORO COLOMBO. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NEL TRATTO TRA LA GALLERIA APPPIA E LA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI, INOLTRE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA, E SULLA PRENESTINA, TRA VIA DI TORRENOVA E PONTE DI NONA PER GLI EVENTI, IN PROGRAMMA DOMANI LA 48 EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONAOSTIA. DALLE 9 ALLE 13.30 DEVIAZIONI ATTIVE E MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI TRANSITO, IN ZONA EUR E SU VIA CRISTOFORO ...