Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023)DEL 4 MARZO4044 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO AGLI EVENTI AE’ PARTITO UN CORTEO PER IL CLIMA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA. SONO IN CORSO DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS SU DIVERSE STRADE DEL CENTRO PIAZZA DEI CINQUECENTO, VIA CAVOUR, VIA MERULANA, VIALE MANZONI, VIA EMANUELE FILIBERTO. SEMPRE PER GLI EVENTI, IN PROGRAMMA DOMANI LA 48 EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONAOSTIA. DALLE 9 ALLE 13.30 DEVIAZIONI ATTIVE E MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI TRANSITO, IN ZONA EUR E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO. LE PRIME CHIUSURE GIÀ QUESTA SERA ALL’EUR, TRA VIALE EUROPA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO. DA FLAVIA DONDOLINI E ...

LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della maratona Roma-Ostia ?? domenica #5marzo 2023 ? dalle 9 alle 13:30 ? Partenza dal… - LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della maratona Roma-Ostia ?? Domenica #5marzo ? dalle 9 alle 13:30 partenza dall'Eur… - ZonaRomaNord : ?? Olimpico, domenica sera Roma-Juventus. Possibili disagi alla viabilità ???? - LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della mezza maratona Roma-Ostia ?? Domenica #5marzo ? dalle 9 alle 13:30 partenza dal… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza…

