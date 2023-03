Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 marzo 2023)DEL 4 MARZO ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO DA SEGNALARE SOLO L’A1NAPOLI. DOVE CI SONO CODE NEL TRATTO TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE GUIDONIA MONTECELIO PASSIAMO AGLI EVENTI AOGGI DALLE 9.30 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PARTIRA’ UN CORTEO PER IL CLIMA. ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS SU DIVERSE STRADE DEL CENTRO, TRA CUI VIALE LUIGI EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO, VIA CAVOUR, VIA MERULANA, VIALE MANZONI, VIA EMANUELE FILIBERTO. SEMPRE PER GLI EVENTI, IN PROGRAMMA DOMANI LA 48 EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONAOSTIA. DALLE 9 ALLE 13.30 ...