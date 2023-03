"Via tutto!". La ritorsione di Ilary: così cancella Totti (Di sabato 4 marzo 2023) Ilary Blasi ha rimosso tutte le foto che la ritraevano insieme all'ex marito dalla sua pagina social. Un taglio con il passato che Totti, però, non ha fatto Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023)Blasi ha rimosso tutte le foto che la ritraevano insieme all'ex marito dalla sua pagina social. Un taglio con il passato che, però, non ha fatto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Guerra in Ucraina, il Papa: “Un conflitto assurdo e crudele. È stato fatto tutto il possibile per fermarlo? Chi ha… - AlePol65_2 : RT @Teresasalvati_: Non buttiamo via tutto per una sconfitta. Non possiamo vincerle tutte. - D_Editore : ?? ?? ?? Dopo due giorni ci avete spazzolato via già metà delle copie! ?? Ci volete proprio tenere incastrat@ a fare… - domenic34619849 : @GinaDi15 Devono tirar via tutto ciò che è personale e poi lasciare i sacchi all esterno. Così hanno fatto sì un co… - SottoSopra78 : @scrutacieli Buon weekend Sky, stacca tutto e via lo stress?? -