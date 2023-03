Via della Seta? Valutiamo, l’India però… Le parole di Tajani (Di sabato 4 marzo 2023) “Stiamo valutando”, risponde così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ai cronisti presenti ad Abu Dhabi, a chi gli chiede che fine farà il coinvolgimento italiano nella Via della Seta. Con Pechino, osserva Tajani, “abbiamo relazioni buone, vediamo, ci sono tante forme di collaborazione, anche commerciali”. Poi aggiunge: “Dobbiamo avere buone relazioni con tutti, l’India però diventa sempre più un partner strategico dell’Italia in quell’area”. Una sottolineatura non banale, visto che la visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Tajani a Nuova Delhi prima e ad Abu Dhabi poi ha segnato un momento importante per la proiezione italiana verso Oriente fondata sul concetto dell’interconnessione tra i quadranti euro-atlantico e ... Leggi su formiche (Di sabato 4 marzo 2023) “Stiamo valutando”, risponde così Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ai cronisti presenti ad Abu Dhabi, a chi gli chiede che fine farà il coinvolgimento italiano nella Via. Con Pechino, osserva, “abbiamo relazioni buone, vediamo, ci sono tante forme di collaborazione, anche commerciali”. Poi aggiunge: “Dobbiamo avere buone relazioni con tutti,però diventa sempre più un partner strategico dell’Italia in quell’area”. Una sottolineatura non banale, visto che la visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ea Nuova Delhi prima e ad Abu Dhabi poi ha segnato un momento importante per la proiezione italiana verso Oriente fondata sul concetto dell’interconnessione tra i quadranti euro-atlantico e ...

