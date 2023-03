Via col vento, la sceneggiatura perduta svela una versione più violenta e razzista del film (Di sabato 4 marzo 2023) Via col vento torna a far parlare di se a quasi novant’anni dall’uscita nelle sale. Del film con Vivien Leigh è stata ritrovata la sceneggiatura originale perduta dove il tema della schiavitù veniva trattato in maniera cruda e decisamente più atroce di quello che abbiamo avuto modo di vedere al cinema. Lo storico David Vincent Kimel ha trovato la sceneggiatura originale su un sito di librerie online e per averla ha pagato la cifra di 15mila dollari. Lo script originale ci mostra un film prima dei tagli successivi con una rappresentazione della schiavitù difficile da accettare. Kimel è uno storico e al momento sta completando il suo percorso di studi con un dottorato di ricerca presso l’Università di Yale. Lo studioso ha più volte sottolineato di essere un grande fan del kolossal di ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023) Via coltorna a far parlare di se a quasi novant’anni dall’uscita nelle sale. Delcon Vivien Leigh è stata ritrovata laoriginaledove il tema della schiavitù veniva trattato in maniera cruda e decisamente più atroce di quello che abbiamo avuto modo di vedere al cinema. Lo storico David Vincent Kimel ha trovato laoriginale su un sito di librerie online e per averla ha pagato la cifra di 15mila dollari. Lo script originale ci mostra unprima dei tagli successivi con una rappresentazione della schiavitù difficile da accettare. Kimel è uno storico e al momento sta completando il suo percorso di studi con un dottorato di ricerca presso l’Università di Yale. Lo studioso ha più volte sottolineato di essere un grande fan del kolossal di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Duck170 : RT @neveitalia: Alle 11.00 la discesa di Kvitfjell che può portare Goggia nella storia: Sofia al via col 12, prima di lei Curtoni #FISAlpin… - marioassirelli : La Polizia locale arresta per tentato omicidio l’aggressore col machete. Aveva già accoltellato un uomo… - camysdj : una mia amica stamattina si è svegliata e ha detto via andiamo a roma col treno per vedere la mostra di van gogh - Fra_Di_Dato : Scende dal tram e si avvicina e fa due passi di mambo Si sente molto furba e carina, dice, 'Con te non ci rimango'… - JOYCEDlVlSlON : Marco grosse scarpe e poca carne Marco cuore in allarme Con sua madre e una sorella Poca vita, sempre quella Se ch… -