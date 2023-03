Vetrine e auto danneggiate e scontri con la polizia: è guerriglia al corteo per Cospito (Di sabato 4 marzo 2023) Vetrine dei negozi rotte, auto in sosta danneggiate, cassonetti incendiati e lanci di petardi, sassi e bottiglie contro la polizia. Si è concluso con degli scontri il corteo di oggi a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito, l'... Leggi su europa.today (Di sabato 4 marzo 2023)dei negozi rotte,in sosta, cassonetti incendiati e lanci di petardi, sassi e bottiglie contro la. Si è concluso con degliildi oggi a Torino in solidarietà con Alfredo, l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Vetrine e auto danneggiate e scontri con la polizia: è guerriglia al corteo per Cospito - romatoday : Vetrine e auto danneggiate e scontri con la polizia: è guerriglia al corteo per Cospito - Today_it : Vetrine e auto danneggiate e scontri con la polizia: è guerriglia al corteo per Cospito - SArreu4 : RT @Corriere: Il corteo degenera: vetrine rotte, bancomat distrutti, danneggiate numerose auto - LorenzoMarra75 : RT @SecolodItalia1: Anarchici, gli amici di Cospito mettono a ferro e fuoco Torino: vetrine prese a mazzate, auto distrutte -