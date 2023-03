Verstappen in pole in Bahrain avanti a Perez; seconda fila Ferrari, sorpresa Alonso (Di sabato 4 marzo 2023) Le prime qualifiche dell’anno si sono concluse: quelle del GP del Bahrain. Ma quanto mancava l’adrenalina della Formula 1? Le RedBull si sono confermate le vetture più veloci con Verstappen in pole e Perez secondo. La Ferrari, però, c’è: seconda fila tutta rossa con Leclerc terzo e Sainz quarto con il monegasco che non ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Bahrain, F1: doppietta Ferrari con Leclerc al comando, Red Bull out GP Arabia Saudita: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le prime qualifiche dell’anno si sono concluse: quelle del GP del. Ma quanto mancava l’adrenalina della Formula 1? Le RedBull si sono confermate le vetture più veloci coninsecondo. La, però, c’è:tutta rossa con Leclerc terzo e Sainz quarto con il monegasco che non ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GP Australia:ina Melbourne dopo 15 anni con Leclercvince in Azerbaijan, ritiro per entrambe leGP, F1: doppiettacon Leclerc al comando, Red Bull out GP Arabia Saudita: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPORTTVPortugal : A 1ª pole do ano é do Max Verstappen?? #sporttvportugal #F1naSPORTTV #F1 #Formula1 #BahrainGP #MaxVerstappen… - sportface2016 : +++Pole position Max #Verstappen, prima fila tutta #RedBull. Terzo #Leclerc e quarto #Sainz+++ #F1 #BahrainGP - Motorsport_IT : #F1 | @VerstappenCOM: 'Sono piacevolmente sorpreso di essere in pole' #Formula1 | #RedBull | #BahrainGP - theshieldofspo1 : Le dichiarazioni del poleman del Bahrain. #TSOS // #F1 // #BahrainGP // #MaxVerstappen // #RedBull - repubblica : Verstappen in pole position nel Gp del Bahrain. Perez secondo davanti alle Ferrari. Leclerc: 'Più vicini alle Red B… -