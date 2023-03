Verstappen conquista la pole nelle qualifiche del GP del Bahrain (Di sabato 4 marzo 2023) Max Verstappen ha conquistato la pole position in una sessione di qualifiche competitiva per il Gran Premio del Bahrain di F1 di domani. Verstappen era il favorito per la sessione dopo un ottimo pre-stagione, anche se ha dovuto affrontare la concorrenza di Ferrari, Mercedes e Aston Martin in testa alle qualifiche 3. Alla resa dei conti, però, l’olandese ha sfruttato il suo potenziale per conquistare la 21esima pole position della sua carriera. Sergio Perez partirà secondo e Charles Leclerc terzo, un posto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Fernando Alonso è al comando della Aston Martin in quinta posizione, un posto davanti a George Russell. qualifiche 1 Le due Scuderia AlphaTauris sono state le prime a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 marzo 2023) Maxhato laposition in una sessione dicompetitiva per il Gran Premio deldi F1 di domani.era il favorito per la sessione dopo un ottimo pre-stagione, anche se ha dovuto affrontare la concorrenza di Ferrari, Mercedes e Aston Martin in testa alle3. Alla resa dei conti, però, l’olandese ha sfruttato il suo potenziale perre la 21esimaposition della sua carriera. Sergio Perez partirà secondo e Charles Leclerc terzo, un posto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Fernando Alonso è al comando della Aston Martin in quinta posizione, un posto davanti a George Russell.1 Le due Scuderia AlphaTauris sono state le prime a ...

