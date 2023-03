Verissimo, Soleil Sorge e l'amore per mamma Wendy: «Lei è la mia migliore amica, col tumore abbiamo avuto paura» (Di sabato 4 marzo 2023) Nella puntata odierna, sabato 4 marzo, di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Soleil Sorge e la mamma Wendy. Le due hanno raccontato il loro rapporto e come, nel corso delle loro... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Nella puntata odierna, sabato 4 marzo, di, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salottoe la. Le due hanno raccontato il loro rapporto e come, nel corso delle loro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspettano Soleil e sua mamma Wend… - tizybritneyarmy : RT @GIRLS_OFTHESUN: Il loro rapporto…???? ?? #solearmy #verissimo @Soleil_stasi - tizybritneyarmy : RT @teamsoleilsorge: Wendy: -“Sono molto orgogliosa, specialmente come essere umano” Soleil: -“Una cosa che non ti ho mai detto ma che già… - tizybritneyarmy : RT @AngeMontalbetti: “A te che sei l’unica amica che io possa avere” ?? @Soleil_stasi @wendykay1 #solearmy #Verissimo - BagordaGiuseppe : La bellezza di queste Donne ???????? @Soleil_stasi @wendykay1 #solearmy #Verissimo -