Verifica requisiti commercialisti iscritti all'albo entro il 31 marzo 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Verifica requisiti commercialisti: con la pubblicazione dell'Informativa n. 26 del 27 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato la necessità di effettuare una Verifica periodica entro il termine del 31 marzo 2023 al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge per quanto riguarda gli iscritti ... TAG24.

