Vecino | «ci voleva una grande fase difensiva | abbiamo sofferto come era normale»

(Di sabato 4 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn il centrocampista della Lazio, Matìasautore del gol partita. È la vittoria più bella della stagione per l’applicazione messa e perché è a Napoli contro questo Napoli? «Ciuna, cimesso molta attenzione,erama siamo stati bravi a rimanere lucidi e alla prima occasione cheavuto l’buttata dentro». Sarri ha detto che ti ha scelto per il tuo dinamismo,stai interpretando il ruolo di play? «Ce la sto mettendo tutta, ho giocato tanti anni nel centrocampo a due, è un ruolo che mi piace fare, mi adatto per la squadra. Alla fine ...

... ovvero da quando è rientrato a Formello: 'Simone Inzaghi non lo, io non lo avrei mai ceduto ... ma Cataldi resta favorito dall'inizio con Luis Alberto e uno fra Basic e. Ancora ai box ...Dal 575,5: con lui non cambia nulla, solo perché l'Atalanta si 'riposa'. Luis Alberto 5: ... Dal 58 Pedro 5,5: ci prova sicuramente più del brasiliano ma non cimolto. Almeno dimostra di ...Cipoco stasera. Luis Alberto 6: se la Lazio ha poco il pallino del gioco lui fatica di più, ... Dal 635,5: la sua fisicità serve pochino alla Lazio, anche in area non si vede mai. Pedro ...

Voti e pagelle Napoli-Lazio 0-1, la squadra di Maurizio Sarri vince al Maradona grazie ad una rete di Vecino. Seconda sconfitta stagionale per gli azzurri che ..."La vittoria più bella di questa stagione Può darsi. Ci voleva una grande fase difensiva, abbiamo sofferto qualche momento ma siamo ...