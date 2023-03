Vaticano: mons. Georg Gänswein in udienza da Papa Francesco (Di sabato 4 marzo 2023) Città del Vaticano – Il Papa stamani ha ricevuto in udienza mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, congelato nella funzione da tre anni, già segretario particolare di Benedetto XVI. Lo fa sapere il Vaticano. Due giorni fa, padre Georg, intervistato da Bruno Vespa nella sua striscia serale, aveva rotto il silenzio annunciando che il Papa gli avrebbe comunicato il suo destino a giorni. Quel giorno è arrivato? Il bollettino quotidiano, al momento, comunica soltanto l’avvenuta udienza di tabella. Il Pontefice aveva già incontrato Ganswein lo scorso 9 gennaio dopo le polemiche che erano scaturite dalla diffusione del libro di padre Georg, proprio nel giorno dei funerali di Ratzinger, nel ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Città del– Ilstamani ha ricevuto in, prefetto della Casa Pontificia, congelato nella funzione da tre anni, già segretario particolare di Benedetto XVI. Lo fa sapere il. Due giorni fa, padre, intervistato da Bruno Vespa nella sua striscia serale, aveva rotto il silenzio annunciando che ilgli avrebbe comunicato il suo destino a giorni. Quel giorno è arrivato? Il bollettino quotidiano, al momento, comunica soltanto l’avvenutadi tabella. Il Pontefice aveva già incontrato Ganswein lo scorso 9 gennaio dopo le polemiche che erano scaturite dalla diffusione del libro di padre, proprio nel giorno dei funerali di Ratzinger, nel ...

