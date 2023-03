Vasseur | «Cambiare mentalità è il passo più grande che dobbiamo fare alla Ferrari»

(Di sabato 4 marzo 2023) Frederic, il nuovo team principal della, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportweek, la prima in abiti di servizio, se così si può dire: «essere più freddi nei momenti cruciali,è il primoda. Non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta di Elkann. Abbiamo uomini, mezzi e risorse per puntare al titolo». La magia del Cavallino è unica ene ha avuto conferma una sera a cena con Piero: «Mi sono emozionato una sera a cena con Piero. Abbiamo parlato del passato. La storia si respira ovunque in questa azienda e anche attorno a essa. È una carica di energia fuori dal comune. La tradizione c’è ancheMcLaren o ...

... finito il tempo di Mattia Binotto, al comando della scuderia è stato chiamato Frederic(un ... E non possiamo pensare ditutto in 6 mesi. Il primo passo da fare èmentalità. ...Anche, per ora non ha fatto scelte. Leclerc e Sainz alla pari. "Giusto cominciare così ... Cosa per"Servirebbe una sola cosa e a costo zero per recuperare fantasia: dare la libertà di ...ha portato una ventata d'entusiasmo, Leclerc e Sainz appaiono più tranquilli e la vettura ... Stranamente, però, il team invece chefilosofia porogettuale ricalca ancora quella del ...

Vasseur: "Vi racconto perché alla Ferrari niente è impossibile" La Gazzetta dello Sport

