Var e recupero extra-large | cambia tutto | il comunicato

(Di sabato 4 marzo 2023) Un vero e proprio colpo di scena si è abbattuto quest’oggi sul gioco del calcio a livello mondiale. Lo sport di cui tutti noi siamo appassionati potrebbe infatti veder scritta un’ulteriore pagina di storia nelle prossime ore, con l’entità del gioco più seguito sul globo pronta are per sempre. Arbitri Ifab Lo scossone arriva direttamente dall’assemblea generale annuale dell’Ifab, l’ente che stabilisce a livello mondiale le regole del gioco del calcio. Nel congresso tenutosi quest’oggi è stato infatti dato il via libera definitivo per la messa in campo di alcune nuove regole sperimentate nell’ultimo periodo. A raccontareciò nello specifico, ci ha pensato l’Ansa. Svolta Ifab sul VAR, gli arbitri potranno comunicare al pubblico le proprie decisioni La possibilità data agli arbitri di condividere con il pubblico le proprie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Rivoluzione VAR e minuti di recupero, cambia tutto! Il comunicato dell'IFAB #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… - Spazio_Napoli : Rivoluzione VAR e minuti di recupero, cambia tutto! Il comunicato dell’IFAB - AlexLikolo23 : Roma - Juve, arbitro Maresca 11 gialli, 4 rossi, 5 interventi VAR, 12 minuti di recupero in totale - sickogabry : @NFrangipani 5 minuti di recupero diventati 7 e due Var per cercare un rigore. Li soffri(amo) troppo - Sayuri1897 : RT @demarchi2210: 1/3 @juventusfc guarda il #Cadice e IMPARA! Il 16/01 il Cadice subisce al minuto 81 il pareggio dall'Elche, goal viziato… -

Gol inizialmente annullato per offside, ma convalidato daldopo una revisione. Nel finale di ... Dopo quasi cinque minuti dii biancorossi possono far festa per la prima vittoria casalinga ...- La Fifa, inoltre, nella stessa riunione ha dato aggiornamenti sull'applicazione del fuorigioco semi - automatico e sull'integrazione del'leggero', ed è stato deciso di rivedere il ...... ed è stato concordato di rivedere il protocollo, le procedure e gli aspetti pratici delcon le principali parti interessate". "È stato inoltre concordato di istituire un gruppo di lavoro per ...

Rivoluzione VAR e minuti di recupero, cambia tutto! Il comunicato dell’IFAB Spazio Napoli

L'International board (Ifab) ha dato il via libera alla possibilita' per i tifosi di ascoltare direttamente dall'arbitro le spiegazione delle ...L’organo che legifera sul calcio ha dato il via libera ai tifosi che potranno ascoltare la spiegazione delle decisioni prese con l’aiuto della tecnologia sia allo stadio che davanti alla tv ...