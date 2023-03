Valditara vuole dirigenti scolastici che si occupino di numeri e non di fare cultura (Di sabato 4 marzo 2023) di Franco Failli Il 18 febbraio, a Firenze, davanti al liceo classico Michelangiolo c’è stato un pestaggio per motivi politici che ha visto protagonisti alcuni studenti dichiaratamente di destra. Qualche decennio fa gli episodi come questo erano relativamente comuni. Oggi sono più rari, visto che l’idea generale, ben rappresentata anche tra i più giovani, è che la politica sia tutta una schifezza, e dello schifo non è piacevole occuparsi. È forse proprio la percezione di questa generale attitudine a farsi gli affari propri che ha spinto la dirigente scolastica di un altro istituto, la dottoressa Annalisa Savino, a scrivere una lettera aperta nella quale mette in guardia i suoi studenti contro i pericoli dell’indifferenza e del disimpegno verso i valori fondanti la nostra convivenza comune, con richiami storici sull’avvento del fascismo. La vera anomalia in tutto ciò è stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) di Franco Failli Il 18 febbraio, a Firenze, davanti al liceo classico Michelangiolo c’è stato un pestaggio per motivi politici che ha visto protagonisti alcuni studenti dichiaratamente di destra. Qualche decennio fa gli episodi come questo erano relativamente comuni. Oggi sono più rari, visto che l’idea generale, ben rappresentata anche tra i più giovani, è che la politica sia tutta una schifezza, e dello schifo non è piacevole occuparsi. È forse proprio la percezione di questa generale attitudine a farsi gli affari propri che ha spinto la dirigente scolastica di un altro istituto, la dottoressa Annalisa Savino, a scrivere una lettera aperta nella quale mette in guardia i suoi studenti contro i pericoli dell’indifferenza e del disimpegno verso i valori fondanti la nostra convivenza comune, con richiami storici sull’avvento del fascismo. La vera anomalia in tutto ciò è stata la ...

