Valditara, “non devo dimostrare il mio antifascismo. Unica azione disciplinare contro prof negazionista olocausto” (Di sabato 4 marzo 2023) Ben venga qualunque manifestazione "che dia voce alle idee e alimenti un dibattito democratico". Lo dice in un'intervista a Qn il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, parlando della manifestazione sulla scuola in programma oggi a Firenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023) Ben venga qualunque manifest"che dia voce alle idee e alimenti un dibattito democratico". Lo dice in un'intervista a Qn il ministro dell'istruzione Giuseppe, parlando della manifestsulla scuola in programma oggi a Firenze. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : Chiederemo a Valditara se non ritenga grave l’irruzione della polizia in una scuola di Enna in cui si discuteva di… - AnnaAscani : Enna: la polizia fa irruzione a scuola durante un’assemblea. Si precisa poi che nessuno studente è stato identifica… - CarloCalenda : Abbiamo condannato il mutismo del governo sui fatti di Firenze, sostenuto la preside e condannato le parole di Vald… - SenatoreF : @MPSkino @GiorgiaMeloni @Viminale @Quirinale In questo governo liberticida sono tutti pronti a fare i residui uman… - Mirella379 : @G_Valditara @qnazionale Aperta a tutti? Non mi sembra…non agli IDONEI del concorso ORDINARIO 2020 ! Chiediamo graduatorie ad ESAURIMENTO -