Valditara: “Niente violenza a scuola, ma su tutti i fronti. Contro di me una mattanza inaccettabile” (Di sabato 4 marzo 2023) Nel giorno della manifestazione a senso unico di Firenze, Contro la “violenza fascista”, che segnerà il debutto di Elly Schlein alla guida del Partito democratico, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiarisce che nelle scuole “non c’è spazio per la violenza”, nessuna forma di violenza, anche politica. violenza a scuola, Valditara chiede un inContro col sindaco Nardella “Nessuna indulgenza per la violenza fisica né per ogni altra forma di prevaricazione, quale che sia la sua declinazione. E’ una regola che deve valere per chiunque”, spiega Valditara in un’intervista al quotidiano ‘Il Giorno‘ sottolineando che “non ho bisogno di dare prove del mio antifascismo, lo dimostrano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Nel giorno della manifestazione a senso unico di Firenze,la “fascista”, che segnerà il debutto di Elly Schlein alla guida del Partito democratico, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, chiarisce che nelle scuole “non c’è spazio per la”, nessuna forma di, anche politica.chiede un incol sindaco Nardella “Nessuna indulgenza per lafisica né per ogni altra forma di prevaricazione, quale che sia la sua declinazione. E’ una regola che deve valere per chiunque”, spiegain un’intervista al quotidiano ‘Il Giorno‘ sottolineando che “non ho bisogno di dare prove del mio antifascismo, lo dimostrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anisla17 : @ResRomanae @G_Valditara Oddio ma com'è che non capite mai niente? Che fatica. - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Valditara: “Niente violenza a scuola, ma su tutti i fronti. Contro di me una mattanza inaccettabile” - SecolodItalia1 : Valditara: “Niente violenza a scuola, ma su tutti i fronti. Contro di me una mattanza inaccettabile”… - canigiula : RT @francofontana43: Piazza Armerina. La polizia va a scuola Per imparare qualcosa o per specializzarsi? Niente affatto: per schedare gli s… - danbertsamp : RT @francofontana43: Piazza Armerina. La polizia va a scuola Per imparare qualcosa o per specializzarsi? Niente affatto: per schedare gli s… -