Valditara e Meloni a testa in giù in uno striscione davanti al liceo Carducci di Milano

Uno striscione nero e le foto a testa in giù del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sono apparsi stamattina davanti al liceo classico Carducci di Milano, in via Beroldo, nei pressi di piazzale Loreto. Sullo striscione campeggia la scritta 'Ma quale merito, la vostra è solo violenza'.

