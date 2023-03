Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 66Guerrino19 : RT @ilmanifesto: Una grande manifestazione scuote l’opposizione. Un corteo solidale con la preside Savino attaccata dal ministro Valditara.… - mariottitony : RT @ilmanifesto: Una grande manifestazione scuote l’opposizione. Un corteo solidale con la preside Savino attaccata dal ministro Valditara.… - marioricciard18 : RT @ilmanifesto: Una grande manifestazione scuote l’opposizione. Un corteo solidale con la preside Savino attaccata dal ministro Valditara.… - NICOLACATAR : RT @ilmanifesto: Una grande manifestazione scuote l’opposizione. Un corteo solidale con la preside Savino attaccata dal ministro Valditara.… - VincenzoIanno16 : RT @ilmanifesto: Una grande manifestazione scuote l’opposizione. Un corteo solidale con la preside Savino attaccata dal ministro Valditara.… -

La manifestazione Ilè stato organizzato dai sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil, ... Il ministro dell'Istruzione Giuseppe, in quota Lega ma in passato molto vicino alla destra ...L'aggressione del 18 febbraio Ildella manifestazione nazionale "in difesa della scuola e ...è giunta anche la più ferma condanna per le gravi minacce rivolte di recente al ministro. ..."Non ho apprezzato " spiega" l'invito della preside a 'isolare', 'combattere ... Questo pomeriggio, al"antifascista" di Firenze, saranno presenti Elly Schlein, segretaria dem, ...

Valditara e il corteo di Firenze: “Sono contro ogni violenza. Pronto all’invito di Nardella a un confronto sull’antifascismo” Firenze Post

Dal mondo della scuola continuano ad arrivare adesioni alla manifestazione di sabato 4 marzo a Firenze, voluta dai sindacati Confederali, Cgil, Cisl e Uil, in difesa della scuola pubblica e della Cost ...Il corteo è stato indetto dopo le violenze contro gli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze: presenti anche Conte e Schlein ...