USA: forti tempeste nel sud (Di sabato 4 marzo 2023) Nel sud degli USA si sono verificate forti tempeste. Gli Stati più colpiti sono Kentucky, Alabama, Arkansas e Mississippi. Le autorità hanno riferito che sono morte almeno nove persone e milioni di persone sono senza elettricità. La tempesta si sta ora spostando nella parte nord-orientale del paese.

