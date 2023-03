Usa: almeno 10 morti per il maltempo che ha colpito 5 Stati (Di sabato 4 marzo 2023) Dieci persone sono morte in cinque Stati del sud degli Stati Uniti a causa di una serie di tornado tra giovedì e venerdì. Lo hanno riferito funzionari locali, scrive Nbc News. Quattro persone sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Dieci persone sono morte in cinquedel sud degliUniti a causa di una serie di tornado tra giovedì e venerdì. Lo hanno riferito funzionari locali, scrive Nbc News. Quattro persone sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giapasz : @jacopo_iacoboni Signor Jacopo Jacoponi lei come del resto tanti giornalisti italiani supinamente al seguito degli… - enki1965 : @Vittoriog82 @borghi_claudio - ChiranAngelgela : @PiScomaledetto @stanzaselvaggia Elencami allora tutti i famosi criminali stranieri immigrati in Italia, o almeno q… - CellaiLuca : @_marcomontanari Sono mercantilisti irrecuperabili (vogliono vivere coi redditi del resto del mondo). Anche gli USA… - B_ValoriMoral : @LBasemi Era l'obiettivo principale degli USA, tagliare il legame tra Russia ed Europa. Su questo la Russia, almeno per ora, ha perso -