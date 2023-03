Uomini e Donne torna al passato? Rientrano alcuni volti storici del trono over (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il ritorno nel trono over di Uomini e Donne della chiacchierata ex dama Aurora Tropea, altre dame del passato potrebbero presto tornare in studio, già a partire dalla prossima registrazione del programma, quella che si terrà lunedì 6 marzo 2023 presso gli studi Elios di Roma. Tra queste potrebbe esserci l’indimenticabile Barbara De Santi, grande “nemica” di Gemma Galgani e Armando Incarnato, e protagonista di tanti episodi iconici. A far mormore il gossip, del resto, è stata proprio Barbara con delle storie pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram. Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Barbara De Santi rientra in trasmissione? Barbara De Santi, infatti, ha postato su Instagram un video che la vede a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il ritorno neldidella chiacchierata ex dama Aurora Tropea, altre dame delpotrebbero prestore in studio, già a partire dalla prossima registrazione del programma, quella che si terrà lunedì 6 marzo 2023 presso gli studi Elios di Roma. Tra queste potrebbe esserci l’indimenticabile Barbara De Santi, grande “nemica” di Gemma Galgani e Armando Incarnato, e protagonista di tanti episodi iconici. A far mormore il gossip, del resto, è stata proprio Barbara con delle storie pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram., anticipazioni: Barbara De Santi rientra in trasmissione? Barbara De Santi, infatti, ha postato su Instagram un video che la vede a ...

