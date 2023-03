Uomini e Donne: Ida e Alessandro Verso la Rottura! (Di sabato 4 marzo 2023) Sembra che qualcosa non vada tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, almeno a giudicare dagli ultimi movimenti social della coppia. Pare che i due siano in crisi e che il loro addio sia sempre più vicino. Nulla é stato confermato dai diretti interessati, ma una frase criptica postata da Ida solo qualche ora fa, non fa ben sperare. Ecco tutti i dettagli! Aria di crisi tra Ida e Alessandro: il post criptico di lei La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbe essere già arrivata al capolinea. Proprio così. Nulla di ufficiale, ma molti indizi lasciati dai due sui social, fanno pensare ad una rottura. Ma cosa é successo? Nel dettaglio, a molti fan della parrucchiera di Brescia non é sfuggito il fatto che, da qualche giorno a questa parte, lei sia sparita dai social. Una cosa abbastanza inusuale per lei, visto che sino ad una ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 4 marzo 2023) Sembra che qualcosa non vada traVicinanza e Ida Platano, almeno a giudicare dagli ultimi movimenti social della coppia. Pare che i due siano in crisi e che il loro addio sia sempre più vicino. Nulla é stato confermato dai diretti interessati, ma una frase criptica postata da Ida solo qualche ora fa, non fa ben sperare. Ecco tutti i dettagli! Aria di crisi tra Ida e: il post criptico di lei La storia tra Ida Platano eVicinanza potrebbe essere già arrivata al capolinea. Proprio così. Nulla di ufficiale, ma molti indizi lasciati dai due sui social, fanno pensare ad una rottura. Ma cosa é successo? Nel dettaglio, a molti fan della parrucchiera di Brescia non é sfuggito il fatto che, da qualche giorno a questa parte, lei sia sparita dai social. Una cosa abbastanza inusuale per lei, visto che sino ad una ...

