Uomini e Donne | Aurora Tropea | “Ho scoperto di avere un tumore Se non mi fossi fatta controllare avrei perso la gamba”

"Ho scoperto di avere un tumore quasi per caso". A parlare è Aurora Tropea, ex dama del parterre over di Uomini e Donne. Assente da diverso tempo dal dating show di Maria De Filippi, Aurora è pronta a rimettersi in gioco nel salotto che le ha donato la popolarità e a lasciarsi alle spalle un periodo piuttosto delicato su più fronti, come spiega lei stessa in un'intervista al magazine dedicato ai retroscena del programma di Canale 5: "Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso".

