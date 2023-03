Uomini | anticipazioni 6 marzo | lettera da una corteggiatrice per Federico

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 marzo 2023) C’è grande attesa per il ritorno di “e Donne“, che rivedremo lunedì 6, dopo la sospensione per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Si parlerà diNicotera e Lavinia Mauro, che a giorni dovrebbero finalmente “scegliere”. La registrazione in cui il tronista avrebbe comunicato con chi uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi tra Carola Carpanelli ed Alice Barisciani, sarebbe dovuta avvenire lunedì 27 febbraio.e Donne,riceve unada Carola Dovremmo rivedere la Carpanelli che si dichiara a Nicotera. Poi, dopo la serie di problemi che ha avuto in studio con il tronista e con altri protagonisti di “e Donne“, lagli invierà una ...