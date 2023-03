Università: Giada, Ilaria, Alessia e il tabù di essere studente fuori corso – Le interviste (Di sabato 4 marzo 2023) Diana Biondi, studentessa di 27 anni, è stata trovata morta in un dirupo a Somma Vesuviana. L’ipotesi su cui lavora la procura è che la giovane abbia deciso di lanciarsi nel vuoto a causa di una bugia legata alla sua laurea. Diana, infatti, aveva già annunciato ai parenti la data per discutere la tesi. Ma in realtà un esame di latino la separava ancora dal traguardo. Era, in altre parole, una «fuori corso»: termine con cui si identificano gli studenti che superano la durata normale del corso di studio senza aver conseguito il titolo accademico, o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. Due parole che però assumono con sempre più forza i contorni di un marchio infamante. E che in molti casi celano un universo di dolore, ostacoli e difficoltà che possono anche rivelarsi ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Diana Biondi,ssa di 27 anni, è stata trovata morta in un dirupo a Somma Vesuviana. L’ipotesi su cui lavora la procura è che la giovane abbia deciso di lanciarsi nel vuoto a causa di una bugia legata alla sua laurea. Diana, infatti, aveva già annunciato ai parenti la data per discutere la tesi. Ma in realtà un esame di latino la separava ancora dal traguardo. Era, in altre parole, una «»: termine con cui si identificano gli studenti che superano la durata normale deldi studio senza aver conseguito il titolo accademico, o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. Due parole che però assumono con sempre più forza i contorni di un marchio infamante. E che in molti casi celano un universo di dolore, ostacoli e difficoltà che possono anche rivelarsi ...

