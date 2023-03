Un' altra piccola vittima | la restituisce il mare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Naufragio Cutro: un’altra piccola bara bianca nel Palasport. Trovato un bambino. Le vittime ora sono 69… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Naufragio Cutro: un’altra piccola bara bianca nel Palasport. Trovato un bambino. Le vittime ora sono… - adtoomuch : Poi vorrei aprire un’altra piccola parentesi riguardo ai jeans di SHEIN: io non compro da qui perché sono un respon… - Phoenix6816 : @officialmaz Sarebbe un giusto compromesso tra presente e passato io farei qualche correzione sostituendo Europa e… -

- Salgono a 69 i morti accertati del naufragio di domenica scorsa sulle coste calabresi. Non aveva più di tre anni il bambino trovato dai soccorritori a pochi metri dalla rivaPerché lei era, piangeva e voleva restare con il padre". La Fiordelisi ha raccontato di ...Antonietta non abbia mai accettato che la madre si fosse rifatta una vita con un altro uomo e un'...E d'parte, se nell'arte la "doppia vita" è più nascosta, in letteratura diventa epica, con il ... " Gestisco unaazienda agricola in Piemonte ", racconta ad Alex Urso per Artribune , " ...