Una grande Fiorentina stende il Milan! Nonostante un tentato rigore farsa

(Di sabato 4 marzo 2023) Larende piccolo il Milan e lo batte 2-1 nell’anticipo serale di Serie A. I rossoneri crollano nella ripresa dopo aver subito tanto, primo stop dopo il derby. UNA SOLA SQUADRA IN CAMPO – Un monologo dellaquello nell’anticipo del Franchi. Annichilito il Milan, KO 2-1 senza poter nemmeno dire niente. Primo tempo tutto di marca viola, con un erroraccio di Malick Thiaw cheArthur Cabral appena al limite dell’area: è solo punizione, Mike Maignan para sull’ex Giacomo Bonaventura. Al 25’ Nicolas Gonzalez libera proprio Bonaventura davanti alla porta, Maignan superato ma Fikayo Tomori salva sulla linea. Milan molto fortunato e non è la prima volta in stagione. Lo stesso Tomori paga però a inizio ripresa, quando si fa sverniciare da Jonathan Ikoné sulla destra e poi lo sgambetta appena entrato in area: ...

Giovedì 2 marzo è andata in ondanuova puntata del 'Fratello Vip'.puntata in cui è successo di tutto, tanto che l'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha voluto sospendere la replica del reality su La5 a causa degli ...Ringrazio ancoravolta la Polizia di Stato per la dedizione che dimostra quotidianamente nella tutela della collettività, anche a costo di sacrificare il bene piùche abbiamo: la vita". Lo ...'Oggi oltre 40 mila persone hanno attraversato Firenze per difendere scuola e Costituzione da derive squadriste e rigurgiti neofascisti. È statamobilitazione vivace, percorsa daenergia, affollata da tantissimi studenti giunti da ogni angolo del Paese. È stata la risposta migliore all'inadeguatezza dimostrata da un ministro dell'...

Torna Como-Modena: tutti gli ingredienti per una grande sfida La Provincia di Como

La medaglia cercata, attesa a lungo, si trasforma in realtà per Dariya Derkach. Agli Europei indoor di Istanbul l'azzurra è vicecampionessa europea del triplo, argento con 14,20 al secondo salto. Entr ...