Un viaggio romantico a Malta

(Di sabato 4 marzo 2023) È primavera e come ogni anno l’atmosfera si fa elettrizzante attorno a tutti quelli che si sentono innamorati. Se siete anche pronti a fare il grande passo, e volete chiedere ufficialmente di sugellare il vostro amore con una proposta di matrimonio INDIMENTICABILE, eccovi una lista di alcuni tra i luoghi più adatti adove rendere speciale la vostra promessa d’amore. A meno di due ore di volo dall’Italia, l’arcipelago maltese vi aspetta per una vacanza romantica dove lasciarsi incantare ed intenerire, farsi sorprendere da un effetto WOW e costruire un ricordo che resterà con voi per tutta la vita. Soprattutto in primavera l’atmosfera dell’isola è tranquilla e tutto vibra di luce e vita nuova. Il mare riflette brillante i raggi del sole, le insenature della costa accolgono le barche che cercano un rifugio appartato, le spiagge di sabbia tiepida si infiammano di ...

La vita di Gisella Cardia è stata 'sconvolta dopoa Medjugorje nel 2016' perché la madonnina riportata da quel pellegrinaggio ha pianto per tre volte lacrime di sangue nel salotto di casa ...Sono i tre giorni del Triduo pasquale, raccontati nella rivista attraversonella città di Gerusalemme, centro del mondo nei giorni che culminano con la Pasqua, dal Giovedì Santo al Sabato, ...... e facevano insieme quelfin laggiù per vedere com'era, e lui in effetti continuava a dire e... e... , come se inciampasse inostacolo; naturalmente laggiù non sarà rimasto nulla, e lui ...