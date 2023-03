Un viaggio (fotografico) con lo zaino sulle spalle (Di sabato 4 marzo 2023) Un’edizione politica. Il diciottesimo anno, tanti ne compie il festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, è quello della maggiore età. L’età dell’impegno. L’Europa come provocazione. Innanzitutto, quella di provare a raccontare un continente in astinenza dalla Storia dopo aver avuto a lungo la pretesa di scriverla. Una Storia che è tornata a squarciarne la quiete anodina, con la guerra alle sue porte, svegliandoci di soprassalto dalla nostra crisi di identità. La rassegna comincia il 28 aprile, con un’apertura lunga quattro giorni invece dei tre del passato. La città è gemellata con Sarajevo, in un’internazionalizzazione che è soprattutto interscambio. Dei Balcani, Winston Churchill diceva che «producono più Storia di quanta ne possano consumare»: qualcosa di simile vale per le inquietudini dell’Europa contemporanea. «Si rischia di scivolare nella retorica o nel già detto, abbiamo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 marzo 2023) Un’edizione politica. Il diciottesimo anno, tanti ne compie il festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, è quello della maggiore età. L’età dell’impegno. L’Europa come provocazione. Innanzitutto, quella di provare a raccontare un continente in astinenza dalla Storia dopo aver avuto a lungo la pretesa di scriverla. Una Storia che è tornata a squarciarne la quiete anodina, con la guerra alle sue porte, svegliandoci di soprassalto dalla nostra crisi di identità. La rassegna comincia il 28 aprile, con un’apertura lunga quattro giorni invece dei tre del passato. La città è gemellata con Sarajevo, in un’internazionalizzazione che è soprattutto interscambio. Dei Balcani, Winston Churchill diceva che «producono più Storia di quanta ne possano consumare»: qualcosa di simile vale per le inquietudini dell’Europa contemporanea. «Si rischia di scivolare nella retorica o nel già detto, abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultrapragency : Su Bella si parlava in anteprima di 'Urban Life' di Fabio Diena, un viaggio fotografico per le strade di 10 città t… - JackeryIT : ? Ricaricarsi mentalmente e fisicamente con un tranquillo viaggio fotografico, insieme a #Jackery! ??… - artedescritta : RT @Stellissa: La bellezza delle donne nel mezzo della guerra. Fatimah Hossaini racconta agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Fro… - luca_cazzaniga : Come iniziare con la #fotografia di viaggio - Stellissa : La bellezza delle donne nel mezzo della guerra. Fatimah Hossaini racconta agli studenti dell’Accademia di Belle Ar… -