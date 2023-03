Un universo da ri-scoprire: tutto ciò che sapevamo è stato messo in discussione (Di sabato 4 marzo 2023) Se pensavamo di conoscere ogni cosa dell’universo in realtà ci sbagliavamo. Cosa hanno portato alla luce gli esperti? L’universo non smette mai di stupire nessuno di noi, anche perché ci riserva delle sorprese assurde di tanto in tanto e che vengono scoperte principalmente dagli scienziati che se ne occupano. Ora, grazie alle ultime ricerche effettuate, tutto quello che pensavamo di conoscere perfettamente – in realtà – non sarà più come prima. L’universo non è come lo conosciamo – Computermagazine.itCi riferiamo a quanto portato a galla da JWST, acronimo di James Webb Space Telescope, che pare aver trovato sei galassie presenti nell’universo primordiale. Sono molto più grandi di quanto teorizzato in passato, e a rivelarlo è uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Se pensavamo di conoscere ogni cosa dell’in realtà ci sbagliavamo. Cosa hanno portato alla luce gli esperti? L’non smette mai di stupire nessuno di noi, anche perché ci riserva delle sorprese assurde di tanto in tanto e che vengono scoperte principalmente dagli scienziati che se ne occupano. Ora, grazie alle ultime ricerche effettuate,quello che pensavamo di conoscere perfettamente – in realtà – non sarà più come prima. L’non è come lo conosciamo – Computermagazine.itCi riferiamo a quanto portato a galla da JWST, acronimo di James Webb Space Telescope, che pare aver trovato sei galassie presenti nell’primordiale. Sono molto più grandi di quanto teorizzato in passato, e a rivelarlo è uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Un universo da ri-scoprire: tutto ciò che sapevamo è stato messo in discussione - La_Neutrina : Anche se nell'ultimo secolo abbiamo fatto progressi significativi, c'è ancora molto da scoprire sull'Universo primordiale. - AndreaVicere : @LaBombetta76 È un romanzo, quello di mezzo in un ciclo di tre che inizia con 'Il problema a tre corpi'. In breve,… - agendaonlinetw : Scopri questa miniserie tv su Netflix che ti fa investigare, scoprire ed immergere in un universo thriller dai toni… - misteru : Il telescopio James Webb è sempre più vicino a scoprire cosa ha ionizzato l’universo -