Un posto al sole, spoiler: Damiano rischia la vita, Viola confessa tutto (Di sabato 4 marzo 2023) Un posto al sole, dopo la fine dell'appassionante processo a carico di Lello Valsano, il quale è stato condannato a trent'anni di reclusione per il tentato omicidio di Viola e l'assassinio di Susanna, continuerà a regalare al suo pubblico puntate al cardiopalma. Stando agli spoiler della soap opera partenopea, infatti, al centro dell'attenzione ci sarà Damiano Renda, che si ferirà nel corso di un raid della polizia e getterà la Bruni nella disperazione. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Damiano era stato designato da Eugenio Nicotera come agente di scorta della moglie. Frequentandosi assiduamente, però, i due hanno finito per innamorarsi e Renda, per non tradire la fiducia del magistrato, ha improvvisamente deciso di lasciare l'incarico e tornare operativo nella squadra dei ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 marzo 2023) Unal, dopo la fine dell'appassionante processo a carico di Lello Valsano, il quale è stato condannato a trent'anni di reclusione per il tentato omicidio die l'assassinio di Susanna, continuerà a regalare al suo pubblico puntate al cardiopalma. Stando aglidella soap opera partenopea, infatti, al centro dell'attenzione ci saràRenda, che si ferirà nel corso di un raid della polizia e getterà la Bruni nella disperazione. Facendo un passo indietro, ricordiamo cheera stato designato da Eugenio Nicotera come agente di scorta della moglie. Frequentandosi assiduamente, però, i due hanno finito per innamorarsi e Renda, per non tradire la fiducia del magistrato, ha improvvisamente deciso di lasciare l'incarico e tornare operativo nella squadra dei ...

