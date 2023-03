Un migliaio a Torino per Alfredo Cospito | mentre l’anarchico peggiora Il medico | “Si sta deteriorando rapidamente Peso al limite”

(Di sabato 4 marzo 2023) Tra 500 e mille persone al grido di “La lotta non finisce! ma prosegue ‘a fianco di chi lotta”, sono attese aper il corteo nazionale in solidarietà addetenuto in regime di 41bis e da oltre 100 giorni in sciopero della fame. L’appuntamento per mobilitazione promossa da giorni su chat e siti d’area contro il 41 bis, i Cpr e il sistema carcerario, è per le 16.30 in piazza Solferino. A vigilare un ingente schieramento di forze dell’ordine e rafforzate misure di sicurezza dei luoghi sensibili.tra venerdì e sabato mattina la Digos torinese ha identificato una trentina di persone, non solo torinesi ma provenienti anche da altre città italiane e dalla Spagna, e controllato auto e furgoni. Tra gli identificati anche 5 francesi, a Imperia, e tedeschi. Intanto la ...

Attesi oltre undi anarchici nel pomeriggio di oggi a, per un corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito , il militante della Federazione anarchica informale, detenuto al 41 bis e in ...Oggi pomeriggio alle 16.30 in piazza Solferino potrebbero essere uni manifestanti. Il ... Sono anni chenon vedeva una manifestazione anarchica di questo livello, almeno dal 2019 quando ...Il Presidente di Film CommissionPiemonte Beatrice Borgia e il Direttore Paolo Manera ...regione dove soltanto per la produzione si contano oltre 400 imprese che danno lavoro a qualche...

Caso Cospito: corteo anarchici, attesi oltre mille a Torino da tutta Europa. Allerta sicurezza RaiNews

All’appello hanno risposto da tutta Italia, dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lazio, ma anche dalla Francia, Spagna, Grecia e dalla Germania ...Torino, idea ritiro estivo a Pinzolo. Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, il tecnico del Torino Juric avrebbe individuato Pinzolo, in Trentino, come prossima casa estiva dei granata. In casa ...