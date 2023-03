“Un incidente mi ha quasi uccisa, ma sono riuscita a rinascere” (Di sabato 4 marzo 2023) Guidando la sua Pegeout 106 per andare al lavoro, quella mattina di 16 anni e mezzo fa Laura è vittima di un terribile incidente, lungo la strada “brutta”, a doppio senso, che da Capolona porta a Castiglion Fibocchi. “Per fortuna non mi ricordo niente di quello che successe – racconta a Luce! con voce calma -. So solo che, uscita da una curva, mi sono trovata un camion davanti e ho frenato. La macchina ha perso il controllo ed è andata ad incastrarsi sotto la pedana della cabina del camionista”. Laura si risveglia in ospedale, dopo 14 giorni di coma. Immobile, in una stanza in penombra, con una tracheostomia nella gola, il sondino naso-gastrico, flebo ovunque e tanto, troppo dolore in tutto il corpo. L’incidente e la vita stravolta per sempre “Ero senza ricordi, intontita dalla morfina. Avevo perso 3 litri e 800 ml di sangue, avevo 38 ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Guidando la sua Pegeout 106 per andare al lavoro, quella mattina di 16 anni e mezzo fa Laura è vittima di un terribile, lungo la strada “brutta”, a doppio senso, che da Capolona porta a Castiglion Fibocchi. “Per fortuna non mi ricordo niente di quello che successe – racconta a Luce! con voce calma -. So solo che, uscita da una curva, mitrovata un camion davanti e ho frenato. La macchina ha perso il controllo ed è andata ad incastrarsi sotto la pedana della cabina del camionista”. Laura si risveglia in ospedale, dopo 14 giorni di coma. Immobile, in una stanza in penombra, con una tracheostomia nella gola, il sondino naso-gastrico, flebo ovunque e tanto, troppo dolore in tutto il corpo. L’e la vita stravolta per sempre “Ero senza ricordi, intontita dalla morfina. Avevo perso 3 litri e 800 ml di sangue, avevo 38 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : “Un incidente mi ha quasi uccisa, ma sono riuscita a rinascere” - StePic62 : @gbponz Se gli dai Google Earth il 95% non sa neppure dirti (con una tolleranza di 100 m e sono già tantissimi) dov… - CarmillaMi : ..”Cause in corso di accertamento..” Le cause sono quasi sempre le stesse: telefonino, disattenzione, guida speri… - whiteblossom16 : Se da Domino avessero preso non solo l'incidente con l'amica bi (perché questo sarà ??), ma anche tutto il resto, o… - bull43may : RT @g_effe: @giandomenic45 @bull43may Avrai fatto caso che viene sempre fuori un incidente con tanti morti nei momenti cruciali per creare… -